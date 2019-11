Bari, sciopero del personale negli aeroporti: voli cancellati, tanti i disagi per i viaggiatori

BARI - Sciopera il personale degli aeroporti: decine di voli cancellati al Karol Wojtyla di Bari. Da questa mattina il tabellone in aeroporto indica già 19 voli annullati, sia in partenza che in arrivo. Ecco gli effetti dello sciopero del personale di volo e a terra negli aeroporti a livello nazionale, indetto per l'intera giornata del 25 novembre da tutte le maggiori sigle sindacali del comparto aereo (ast-Confsal, Cub Trasporti/AirCrowCommittee, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, UGLTA e Assivolo Quadri).

Non è da meno, quindi, il 'Karol Wojtyla' di Bari, dove in partenza i primi effetti dello sciopero si vedranno dalla tarda mattinata: se i primi voli sono decollati in orario, infatti, le cancellazioni partono dalle 12.40, per la tratta Bari-Palermo gestita da Volotea, con 10 voli cancellati in totale. Non va meglio per gli arrivi, con i primi disagi a partire dal volo delle 13.20 in atterraggio da Budapest. Nove in tutto i voli cancellati al momento per gli arrivi. Problemi anche per le tratte estere come Francoforte e Parigi.