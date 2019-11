Altamura, appartamento trasformato in bazar di droga e ordigni artigianali: 3 arresti

I carabinieri di Altamura (Ba) hanno arrestato tre persone del luogo per possesso di droga ed esplosivo. I militari hanno notato la presenza di tre persone che uscivano da un condominio, in cui nessuno dei tre risiedeva, perciò hanno deciso di perquisirli. Uno dei tre aveva in tasca un mazzo di chiavi di un appartamento al quinto piano dell'edificio, in cui i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio bazar della droga. In particolare sequestrati 810 grammi di marijuana, 289 dosi di cocaina (242 grammi), un bilancino di precisione e materiale per il taglio e confezionamento, oltre a tre ordigni artigianali con 4 chili di polvere da sparo. L'uomo che aveva le chiavi, un pregiudicato 35enne del luogo, non ha saputo giustificarne il possesso, così come gli altri due, incensurati di 29 e 34 anni. Tutti e tre sono stati condotti in carcere.