Acquaviva delle Fonti, rubava ori e denaro a disabili e anziani, arrestato

I carabinieri di Acquaviva delle Fonti (Ba) hanno arrestato un 42enne del luogo che derubava e truffava anziani e persone in difficoltà. Le indagini sono partite lo scorso agosto, quando anziani e disabili si sono presentati in caserma dichiarando di essere stati raggirati da uno sconosciuto. Il malfattore agiva sempre nello stesso modo: si conquistava la fiducia dei malcapitati, e approfittando di un momento di distrazione rubava loro denaro o oggetti preziosi. In una circostanza ha aiutato una persona sulla sedia a rotelle, e dopo averle fatto credere di avere un'apre sul collo, gli ha sfilato la collanina che aveva addosso.

Ancora, un'altra volta ha finto di essere un factotum che si occupava di diversi lavori di manutenzione, si è fatto consegnare un acconto, e con la scusa di effettuare un sopralluogo nell'abitazione della vittima, una 78enne, è scappato con 400 euro. Infine approfittando del malore di un anziano, con la scusa di aiutarlo a tornare a casa gli ha preso dal portafoglio 350 euro. Il 42enne si trova ai domiciliari.