Modugno: «L'ambulatorio di neuropsichiatria infantile invaso dagli insetti»

BARI - Non ce la fanno più. Il disagio lo toccano con mano ogni giorno. Non solo gli operatori ma anche i genitori dei bambini che si recano per le visite mediche. Parliamo dell’ambulatorio di neuropsichiatria infantile della Asl, che ha sede a Modugno. Nei locali ospitati in un seminterrato si lavora con blatte e scarafaggi, insetti che fuoriescono dalle fogne. Non si contano i solleciti, gli interventi del sindaco della città, Nicola Magrone. La Gazzetta se ne occupò per la prima volta nel 2017, quando gli scarafaggi furono trovati perfino nei giocattoli destinati ai bambini. Denunce, proteste, lettere, diffide: risultato? Niente. Nei locali della Asl non è cambiato niente.

Tra i dipendenti Anna spiega: «Lavoriamo ogni giorno all’interno di locali poco agibili. Da tempo è stato denunciato il fatto che nei locali ci sono insetti di ogni genere in locali situati in un seminterrato. Per questo motivo, accedono facilmente insetti, abbiamo un problema di umidità nelle stanze». Per questo, finora si sono ripetute le disinfestazioni ma i problemi si ripropongono. Claudia, un’altra operatrice, aggiunge: «Tra l’altro le disinfestazioni continue danneggiano probabilmente anche gli stessi operatori, chi lavora qui, perché vengono effettuate nelle ore pomeridiane e alle prime ore della mattina successiva noi siamo lì. Conviviamo con insetti e blatte. Più di una volta, gli stessi genitori dei bambini hanno riscontrato le stesse condizioni». Ricorda: «Qualche anno fa, ci avevano promesso una ristrutturazione degli ambienti. Non è mai andata a buon fine. Gli insetti provengono dalla fogna come le blatte, scarafaggi, millepiedi. Ogni mattina siamo costretti a pulire escrementi di piccioni dai davanzali delle nostre finestre che purtroppo si affacciano su un giardino dove c’è una colonia di volatili».

Parla anche un medico: «Ci sono problemi di carattere strutturale. Siamo in un seminterrato del vecchio ospedale. È una struttura edilizia vecchia che necessita di manutenzione. Questo influisce sul versante igienico-sanitario. Ci sono problemi alla rete fognaria e abbiamo un giardino nel quale si affacciano le finestre e che non è correttamente manutenuto. Ci sono insetti, blatte». Precisa: «Tutto è già stato oggetto di accertamento sia da parte dell’ufficio igiene che da parte della Asl. C’era già un progetto di ristrutturazione che prevedeva un impegno di spesa. Già in passato genitori fecero una denuncia anonima perché stanchi di assistere a questa mancanza di igiene». Conclude: «L’intervento della Asl non è mai stato deliberato. C’è stato anche un sollecito da parte del sindaco di Modugno che ha inoltrato una comunicazione ufficiale con una richiesta di incontro al direttore generale Asl più di un anno fa ma non abbiamo avuto alcun riscontro».

Replica il direttore generale Asl, Antonio Sanguedolce: «Abbiamo già pronto un progetto esecutivo per la ristrutturazione di tutta la palazzina, compresa la parte che ospita l’ambulatorio; l’opera è finanziata con fondi europei. Il progetto è stato inviato all’attenzione della giunta regionale una decina di giorni fa. L’opera riceverà un finanziamento di circa 700mila euro circa».