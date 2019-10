Bari, il Piccinni riapre a dicembre con una maratona teatrale di 24 ore

BARI - Per Bari sarà un SaN Nicola speciale: 6 dicembre, riapertura del teatro Piccinni, rinato nel suo splendore e pronto a ospitare la nuova stagione di prosa. In queste ore, al Comune di Bari riunioni febbrili per mettere a punto il programma della «festa per la città» che si vuole organizzare.

Ci sarà il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, il quale scioglierà nelle prossime ore la riserva sulla data, per cui l’inaugurazione ha ancora il giorno in bilico: quasi certamente il 6 o forse con un’anteprima il 5 dicembre. In ogni caso, durerà dall’alba all’alba: «Sarà una grande festa dedicata alla città, una maratona che permetterà a tutti di entrare in teatro e a tutti di partecipare a questo grande evento», dice l’assessore alle Politiche culturali e turistiche, Ines Pierucci.

L’altro giorno in Comune una riunione con il sindaco Antonio Decaro per le decisioni da prendere... che non sono poche. La festa è solo una di queste e si sta cercando un programma adeguato per far ripartire la storia del Piccinni in modo adeguato.

Smentite le voci su una commedia di Eduardo De Filippo, smentita la voce su un testo inedito del grande Niccolò Piccinni, si sta facendo strada l’ipotesi di un programma capace di intrattenere e al tempo stesso festeggiare la grande riapertura, con due momenti, uno istituzionale con il ministro e uno più legato allo spettacolo. Notizia importantissima è la conferma della dedica di un palco del teatro al grande drammaturgo barese Vito Maurogiovanni.

Fin qui, la festa. Poi, vengono i bandi, i conti, i «paletti» delle linee guida. Anche su questo si sta lavorando - continua l’assessore Pierucci - e a breve sapremo dare indicazioni ai tantissimi che ci chiedono come poter organizzare eventi al Piccinni.

E la gestione? Ecco il last but not least dei problemi. Il sindaco Decaro con Ines Pierucci, il capo di Gabinetto Vito Leccese e il segretario generale Donato Susca, stanno riflettendo sul bando. In realtà - precisa l’assessore - c’è da affidare sia la gestione tecnico-logistica (ossia i servizi) sia quella artistica e quindi, per il momento se ne occuperà il Teatro Pubblico Pugliese e poi con il bando avremo la possibilità di affidare il tutto a una gestione unica o separatamente a due enti. C’è molta attesa per questa decisione tra gli addetti ai lavori, così come si moltiplicano le voci sul programma della «maratona» inaugurale, con nomi e lanci di spettacoli che però sono ancora ufficiosi.

Di certo c’è il cartellone, con l’aria di Napoli che comincia a soffiare: primo appuntamento teatrale sarà infatti con Isa Danieli e Giuliana De Sio il 12 dicembre, in Le signorine di Pierpaolo Sepe. Signore e signori, su il sipario.