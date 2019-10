Bari, GdF sequestra 8mila confezioni di cosmetici e profumi contraffatti

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 8.000 confezioni di prodotti cosmetici contraffatti e profumi di famose griffe con impressa la dicitura 'Tester-vietata la vendita'. Il sequestro è stato compiuto in una ditta all’ingrosso nella zona industriale di Bari, gestita da un cittadino cinese. Il controllo delle Fiamme Gialle è scattato a seguito di diverse segnalazioni da parte di alcuni commercianti della zona che lamentavano concorrenza illecita praticata dall’imprenditore cinese con la messa in vendita, nel proprio deposito, di cosmetici di marchi famosi di dubbia provenienza a prezzi molto bassi. Cosmetici, in particolare ombretti e altri prodotti destinati al maquillage femminile, che presentavano imperfezioni nel packaging, nelle etichette, e l'assenza di qualsiasi indicazione circa la relativa composizione. Circostanza, quest’ultima, che ne implicava anche una potenziale pericolosità per la salute. Al termine dei controlli, il commerciante è stato denunciato per «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e "ricettazione».