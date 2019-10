Bitritto, salvo per miracolo dopo incidente, monito ai coetanei: «La vita è una»

BITRITTO - Lo scorso 2 ottobre sulla strada provinciale che collega Bitritto a Bitetto, nei pressi di contrada San Magno, un ragazzo ha perso il controllo della sua auto ed è finito in mezzo ai campi, andando a sbattere violentemente contro un grosso ulivo. Nell’impatto la macchina si è praticamente distrutta, ma il giovane è uscito dal veicolo praticamente illeso, eccezion fatta per delle lievi contusioni. Una specie di miracolo che però deve far riflettere. Dopo lo shock e la paura per l'incidente, infatti, il ragazzo, Giulio Bellino, ha scritto un post su Instagram in cui racconta la sua esperienza e lancia un monito ai suoi coetanei: «State attenti, non pensate che non potrebbe mai toccare a voi perché così non è. Ricordatevi che quando siete al volante avete per le mani un'arma, che non siete invincibili e che non avrete una seconda opportunità. La vita è una».