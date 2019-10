Bari, black out alla rete Telecom: saltano le connessioni, in tilt Cup Asl

Disagi in tutta la città a causa di un black out alla rete Telecom che ha letteralmente oscurato migliaia di connessioni alla rete Internet. Grossi problemi si sono registrati ai Cup della Asl dove i dipendenti sono stati letteralmente impossibilitati ad eseguire diverse operazioni, come prenotazioni o pagamenti. La direzione ha dovuto chiudere gli sportelli tra le proteste della gente che era in coda da tempo. Problemi si sono registrati anche per numerose utenze private e aziendali. Il disagio è stato ripristinato intorno alle 9.30 quando è stata ripristinata la connessione.