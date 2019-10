Salus: per 3 giorni Castellana è capitale della cultura della salute

Ricerca e stili di vita, con focus su scienza, cibo e movimento: su questo è incentrata Salus - La Cultura della Salute, una tre giorni che da venerdì 4 a domenica 6 ottobre animerà Castellana Grotte con focus scientifici, showcooking salutistici di chef stellati, prove aperte di attività motorie, laboratori food per bambini. L'evento, organizzato dall'Irccs De Bellis, sarà aperto dal presidente della Regione Michele Emiliano e si concluderà poi con la Camminata della Salute, a cui lo scorso anno parteciparono 1200 persone.

«Questa prima edizione di Salus – spiega il direttore scientifico dell’Irccs, Gianluigi Giannelli – parte dagli aggiornamenti scientifici sugli aspetti nutrizionali legati a patologie e prevenzione. A ciò si uniscono gli aspetti divulgativi sui corretti stili di vita, in particolare cibo e attività motoria. Ed ecco quindi l’idea da un lato di invitare chef stellati a parlare dei nostri ingredienti tipici e a cucinarli in pubblico; dall’altro di promuovere prove aperte guidate di varie attività fisiche, fino a chiudere con la terza edizione della Camminata della Salute. Insomma, Salus si pone come nuovo tassello sulla strada del riconoscimento di Castellana come Città della Salute».

Il programma completo è disponibile a questo link