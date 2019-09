Bari, una nuova Rsa a Santa Fara: c'è un «giardino» per malati Alzheimer

Una nuova clinica Rsa è operativa Bari: si chiama Oasi Santa Fara e l’apertura è avvenuta qualche giorno fa dopo che la Regione Puglia ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio. Si tratta di una struttura residenziale extra ospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie e di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi ad anziani in condizioni di non autosufficienza fisica e psichica.

Dotata di 54 posti letto (parte dei quali destinati ai pazienti affetti da demenza) e distribuita su tre piani per una superficie complessiva di 2mila e 500 metri quadrati, Oasi Santa Fara è anche specializzata nel trattamento degli affetti da Alzheimer: La Rsa, immersa in un polmone di verde di circa 10mila metri quadrati nell’area della Chiesa di Santa Fara, è stata realizzata ex novo nel rispetto dei recenti requisiti organizzativi e strutturali previsti dal regolamento regionale.

La Alfasan, società che gestisce la struttura, ha realizzato anche un Giardino Alzheimer, uno spazio verde dove si concilia lo spazio dei sensi, (il tatto, l’olfatto, la vista), e uno spazio connettivo. Il primo è caratterizzato da piccole zone con spazi dedicati a specifiche essenze: aree colorate (piante selezionate in modo da garantire una corretta distribuzione cromatica) e aree aromatiche (piante che emettono profumazione intense al solo sfregamento delle foglie). Lo spazio connettivo è dato dal manto erboso e dagli elementi arborei.

La Rsa è frutto di una radicale ristrutturazione che ha interessato il fabbricato: i lavori sono durati circa un anno. La Rsa ha una cucina interna oltre che di una palestra e dispone di una serie di attrezzature e supporti di nuove generazione per soddisfare le esigenze di una utenza molto debole e bisognosa di assistenza. L’organizzazione del personale prevede una assistenza professionale h 24.