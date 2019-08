Carbonara, brucia rifiuti in campagna: denunciato 27enne

Nei giorni scorsi i carabinieri di Bari Carbonara hanno identificato e denunciato un 27enne rumeno, B.F., mentre incendiava materiale di vario genere, prevalentemente legname e oggetti in plastica, a cielo aperto. Il rogo era stato acceso in una campagna adiacente di via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Contrada San Candida. L'uomo è stato denunciato per abbandono ed incendio di rifiuti pericolosi.