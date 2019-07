Bari, rapinano Banca Popolare in via Zippitelli: pistole in faccia ai dipendenti

BARI - Rapina a mano armata nel primo pomeriggio nella Banca Popolare di Bari di via Zippitelli, nella Zona Industriale di Bari. Due malviventi, armati di pistole e a volto coperto, avrebbero fatto irruzione nella filiale e, puntando le armi in faccia ai dipendenti della banca, si sarebbero fatti consegnare l’incasso della mattinata ancora in corso di quantificazione.

Sono bastati pochi minuti ai rapinatori per prendere il denaro e fuggire. Sul posto è intervenuta la Polizia. Secondo quanto riferito dagli investigatori per risalire alle identità dei malviventi fondamentali saranno le immagini del sistema di videosorveglianza della banca.