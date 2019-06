Bari sempre più vicina al mercato della Cina con «Puglia for China»

BARI - La Cina non è così lontana e rappresenta per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche una grande occasione di business per la Puglia: per questo stamattina si è tenuto a Bari un incontro, dopo la tappa di Milano, e che toccherà Cervia, Prato, Genova, Caserta, Verona, Torino e Arezzo, promosso dall’Associazione internazionalizzazione commercialisti esperti contabili-AICEC, in preparazione della missione professionale e d’affari che si terrà dal 2 all’11 novembre ad Hong Kong, Shangai e Pechino.

«La tappa barese - ha detto il componente del direttivo AICEC, Michele Locuratolo - nasce da una lunga collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero-ICE che ci ha visto partecipare alle precedenti missioni commerciali a Dubai, New York e Australia». «Il mercato cinese cerca nel mondo - ha sottolineato il componente dell’ufficio Marketing dell’ICE, Giovanni Mafodda - in particolare strumentazioni di robotica, di ingegneria del mare, di biomedicina, macchinari agricoli, strumenti aereo spaziali e macchine ecologiche e noi con le nostre imprese e con i nostri centri di ricerca universitari possiamo soddisfare parte dei loro bisogni».

«'Puglia for Cina' - ha concluso la dirigente della sezione competitività della Regione Puglia, Gianna Elisa Berlingerio - è già un programma che stiamo portando avanti per ampliare le opportunità di commercio e di turismo dei cinesi nella nostra regione e che stiamo supportando con attività di formazione a favore degli operatori che devono adeguarsi agli standard culturali e commerciali internazionali». «Già l’anno scorso, durante un incontro promosso dalla Regione Puglia, oltre 140 imprenditori locali hanno incontrato gli operatori di Alibaba, la più grande piattaforma cinese di scambio merci on line, ed è stato - ha detto - un vero successo che speriamo di ripetere e ampliare anche quest’anno. Pertanto una nostra delegazione si recherà in Cina nel mese di novembre alla Fiera di Shangai portando il made in Puglia dall’agroalimentare al turismo, dal food al manifatturiero».