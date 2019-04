Reddito di inclusione in Puglia da gennaio assegnato a 38mila famiglie

BARI - Da gennaio 2018 a marzo 2019 in Puglia sono 38.947 i nuclei familiari che hanno usufruito del Reddito di Inclusione, per un totale di 106.951 persone coinvolte e un importo medio mensile di 290 euro. Sono alcuni dei dati resi noti dall’Osservatorio statistico sul Reddito di Inclusione dell’Inps, che pone la Puglia terza in Italia per numero di famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà. Nel primo trimestre 2019 i nuclei familiari destinatari del Rei sono 30.363, 78.298 persone, per un importo medio mensile di 284 euro. Di questi 2.658 sono nuovi nuclei (6.610 persone). Quanto alla cittadinanza del richiedente la prestazione, nell’11% dei casi risulta erogato ad un extra comunitario, al sud - dove risiede il 68% delle persone beneficiarie del Rei - tale incidenza scende al 3%.