Sfida di tecnologia all'Uniba, vince app che trasforma cittadini in guide turistiche

Nove progetti di app per la 'smart industry', la 'smart mobility', la promozione dei beni culturali e la gestione delle code nei supermercati si sono sfidati di fronte a una giuria di imprenditori ed esponenti dell’IT pugliese. L’ha spuntata 'CicerOne', app social che trasforma cittadini amanti del proprio territorio in guide turistiche locali, pronte a suggerire percorsi atipici ai visitatori più esigenti. Si è conclusa così l’edizione 2019 del 'Project Day' organizzato dal SERLAB (Software Engineering Research Laboratory) dell’Università di Bari, con il supporto del Distretto Produttivo dell’Informatica pugliese.



L’appuntamento è stato occasione, anche quest’anno, per far incontrare circa 270 studenti di Ingegneria dell’Università di Bari con esponenti del mondo informatico pugliese, per uno scambio di idee sugli sviluppi del comparto e sulle opportunità professionali nell’IT regionale. A guidare la riflessione, i dati del report 2018 dell’Osservatorio IT del Distretto, proseguendo l’indagine live tra i ragazzi per sondare le loro aspettative di lavoro e i motivi che li spingono a proseguire gli studi o cercare un’occupazione, in Puglia o altrove. I risultati contribuiranno a delineare il prossimo report con nuove indicazioni per amministratori e imprenditori sulle strategie di crescita del comparto.