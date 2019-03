Bari, ricomprata la bici rubata a Omaro, il rider della Guinea

Omaro ha riavuto la sua bicicletta. Circa una settimana dopo che gliela avevano rubata, mentre era al lavoro per consegnare cibo a domicilio. Comprata grazie alla solidarietà di alcuni cittadini che preferiscono rimanere anonimi e che immediatamente si sono messi in contatto con la nostra redazione, quando abbiamo raccontato la sua storia qualche giorno fa.

Una storia che ha mosso in tanti. La Bari migliore, verrebbe da dire, la Bari che accoglie, abbraccia, protegge, e che sa assumersi anche le responsabilità che dovrebbero essere istituzionali, quando un ragazzo della Guinea Bissau di soli 21 anni viene derubato mentre cerca di sbarcare il lunario consegnando cibo a domicilio.

Attorno ad Omaro si sono stretti in tanti. Oltre alle persone che ieri materialmente hanno comprato la nuova bicicletta, si sono mosse associazioni, organizzazioni sindacali, altri privati cittadini che hanno scritto, inviato messaggi, messi a disposizione attraverso le pagine social che hanno ripreso la notizia. Una rete di persone non in contatto tra loro, ma unite idealmente nel cercare di aiutare Omaro.