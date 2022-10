Bari - Ternana: al San Nicola finisce 0-0, niente da fare per i galletti

BARI - Niente da fare per i biancorossi che allo stadio San Nicola restano sullo 0-0 contro la Ternana. Il Bari spinge sull'acceleratore durante tutto il primo tempo ma non riesce a trovare la rete del vantaggio. Ci provano Botta, Cheddira e Scheidler e proprio a quest'ultimo viene annullato un gol (per fuorigioco) dopo VAR Review.

Sugli spalti presenze record di tifosi: in 40mila hanno assistito alla partita.