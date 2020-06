Un forum per promuovere la Gazzetta «Bene Culturale»

Dalla solidarietà alla partecipazione: ad ottobre l’Università di Bari, in occasione della inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020, aveva espresso la piena e convinta solidarietà alla testata giornalistica de La Gazzetta del Mezzogiorno e ai suoi lavoratori. Oggi, ancora travolti dall’emergenza Covid-19, è doveroso per l’Università di Bari trasformare la solidarietà in azioni concrete. Lo facciamo cogliendo l’invito della Responsabile della Sovraintendenza Archivistica e Bibliografica, Annalisa Rossi, e ripresa da Eugenio Scandale, Presidente dell’Accademia Pugliese delle Scienze: è auspicabile e giusto avviare la procedura per apporre un “interesse storico” per l’Archivio e La Gazzetta del Mezzogiorno garantendo la tutela del Ministero dei Beni culturali MIBACT.

Ha fatto bene Antonio Troisi, pertanto, con attenzione e finezza a sottolineare gli aspetti normativi utili sia per la realizzazione del percorso sia sulle ricadute economiche e culturali.

L’Università di Bari fa propria la richiesta condividendo le ragioni culturali ed economiche di una proposta che sicuramente avrà il plauso anche dell’intero sistema universitario pugliese. La sostenibilità di una tradizione culturale è di per sé la migliore risposta alla emergenza covid-19. Ecco perché è opportuno passare dalla solidarietà all’azione propositiva. In gioco, oltre al futuro dell’Archivio e della testata La Gazzetta del Mezzogiorno, c’è una idea di cultura e di Bene culturale nuova che oggi si impone per il rilancio del Paese. Anche per tale ragione l’Università di impegna a promuovere un forum invitando sia le Università pugliesi sia le istituzioni impegnate nella salvaguardia dei Beni culturali a definire le linee di sviluppo per il territorio pugliese.

In tale direzione, grazie anche alla politica regionale in ambito alla ricerca e formazione, l’Università di Bari, insieme agli altri atenei pugliesi, si è mossa varando una Scuola di Dottorato regionale proprio in merito ai Beni culturali archeologici.

Sarà ancora più opportuno, il governo regionale lo sa bene e lo incoraggia costantemente, saper lavorare in sinergia in tutte le direzioni compresa ovviamente quella che individua in due momenti della nostra storia – Archivio e La Gazzetta del Mezzogiorno – gli elementi costitutivi di un disegno proiettato nel futuro. Investire il ministero del Beni culturali MIBACT è dunque una idea da abbracciare e da sostenere immaginando un futuro di sviluppo in un settore trainante per la Puglia.