Amministrative Anzi

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: CILIBRIZZI PIERA
Lista AMO ANZI
RAIMONDI MARIO
ALLEGRETTI ROCCHINA
CILIBRIZZI MARIO
FISTETTI MARIA CARMELA
GIORGIO DI IOIA SAVERIO
LAURENZANA ROCCO
MARINO ROCCO
PASSARELLA ANTONELLA
SARLI GIAMBATTISTA
SILEO SALVATORE
Candidato sindaco: GRAZIADEI FILOMENA
Lista IN CAMPO PER ANZI
ANDRIUZZI LICIA
CICCHETTI MICHELE
MANCINO MARIA ANTONIETTA
PETRUZZI ANDREA
QUAGLIANO GIUSEPPE
RUBOLINO CARMINE
SARLI GIUSEPPE
SARLI PINA
TITO ENZO
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