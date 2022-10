Trieste, 54esima edizione della Barcolana: 1600 imbarcazioni, l'Idrusa si classifica al 10° posto

Si è svolta a Trieste domenica 9 ottobre la 54° edizione della Barcolana, dove hanno partecipato oltre 1600 imbarcazioni, animando così una delle più belle e partecipate regate al mondo. Un’importante regata alla quale hanno partecipato l’equipaggio dell'imbarcazione IDRUSA, guidato da Paolo Montefusco, che si è classificato al 10° posto assoluto. Un'edizione con condizioni meteo ottimali per regatare e con la bora che si è fatta sentire con un’intensità che ha raggiunto anche i 20 – 25 nodi. Il team di IDRUSA era composto da: skipper Paolo Montefusco, drizze Francesco Lanera e Antonella Garna, tattica Roberto Ferrarese, navigatore Alessandro Loizzi, tailer Corrado Capece Minuto e Paolo Bucciarelli, grinder Matteo Montefusco, Francesco Melis, Momoli Tommaso, Giuseppe D’Onghia e Giuseppe Luiso, randa Marco Bartoletti e Riccardo Chini, volanti Vinicio Savino e Marjaliisa Umb, prua Lorenzo Cantarani, Andrea Bontà, Aris Leandri, ospite a bordo Claudio Cecchetto. Sponsor per l’occasione sono stati l’hotel Double Tree by Hilton Trieste, Gruppo Esse S.r.l. Modugno (BA), BCC di Cassano delle Murge e Tolve, Radiovision, Gleinstein, Cantieri Navali Balsamo. La stagione sportiva di IDRUSA si conclude il prossimo weekend, sabato 15 ottobre con la Venice Hospitality Challenge e domenica 16 ottobre con la Veleziana, le regate si svolgeranno nella splendida cornice di Venezia.