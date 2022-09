Motori, il foggiano Peruggini è campione italiano nel Gran Turismo

Per la sesta volta in carriera il pilota foggiano Lucio Peruggini si laurea campione italiano di Gran Turismo. E' il verdetto dell'undicesimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna, che incorona Peruggini a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo gommata Avon Tyres. Il foggiano, che è stato due volte vincitore della Finale Mondiale Master Fia, ha centrato il sesto titolo nazionale ad Erice chiudendo una stagione esaltante a suon di record, con 14 vittorie su 17 gare effettuate in giro per l’Italia, annichilendo la concorrenza di Lamborghini e Porsche.

«Ritornare a guidare una Ferrari quest’anno - commenta Peruggini - mi ha dato quella carica in più che nessun altro marchio riesce a trasmettere. Fin dal primo test è stato subito feeling assoluto con la vetture che con il protrarsi del campionato mi sono cucito sempre di più addosso abbassando molti record a dispetto di una concorrenza davvero poco sportiva. Ringraziamenti particolari sono alla Scuderia AF Corse che rappresenta la Ferrari nel Mondiale Gran Turismo , la Avon Tyres con la quale la stagione è stata un crescendo nello sviluppare i pneumatici, Automobile Club di Foggia, i Ferrari Club della Puglia che mi hanno sempre sostenuto , Franco Del Buono e Rocco Maruotti sempre al mio fianco durante la stagione».