Taekwondo, tanti pugliesi nel team azzurro impegnato ai campionati europei in Croazia

BARLETTA - C'è grande attesa per il ritorno delle competizioni agonistiche nel Taekwondo Itf. Dopo il lungo stop causato dalla pandemia, L'antico continente è pronto a ripartire con i campionati europei che si svolgeranno dal 26 marzo al 2 aprile in Croazia, e precisamente nella città di Porec. All'appuntamento non potrà mancare la squadra italiana, che negli ultimi anni, si è sempre distinta in questa competizione. “Nonostante le difficoltà che continuiamo a vivere – spiega il presidente della Federazione Italiana Taekwondo Itf, Ruggiero Lanotte – siamo pronti a rivivere l'adenalina e l'emozione delle gare. I ragazzi sono carichi e sono convinto che ci regaleranno tante soddisfazioni”.

L'ultima competizione agonistica è stata quella dei campionati europei svolta a Rimini nel 2019. Sono passati tre anni da allora, tanto è cambiato ma non la voglia di ben figurare da parte del team azzurro. “Stiamo con fatica mettendo alle spalle i disagi causati dal covid e adesso c'è anche il clima pesante dovuto alla guerra – dice il tecnico della nazionale, Giuseppe Lanotte -. Noi cerchiamo di andare avanti perché il mondo dello sport unisce e aiuta a superare tutte le diversità e i conflitti bellici. Per noi la gara sarà un'autentica scommessa, perché la nostra squadra è molto rinnovata rispetto al passato. Ci sono tante giovani promesse, ma bisognerà fare i conti con le difficoltà legate alla mancanza di costanza negli allenamenti. Un problema dovuto a continui lockdown susseguitisi negli ultimi due anni. Sono comunque convinto che arriveranno importanti risultati”.

Sono proprio i giovani la forza del team Italia. “Ci siamo allenati con grande impegno e sacrificio per arrivare pronti a questo impegno internazionale – dicono gli atleti Annadea Dascanio e Antonio Guglielmi -. La Croazia per noi non è certo una vacanza, ma vorremmo coronare questa lunga fase di preparazione conseguendo vittorie di prestigio”.

Il team Italia sarà composto da 18 persone divisi tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri. Lo staff tecnico vede coach Giuseppe Lanotte e l'assistente Nicola Daloiso. Tra gli atleti Veretan c'è Afrim Qokaj (40 - 50 anni). Tra gli Atleti Children (11-13 anni) ci sono Ruggiero Grimaldi, Angela Dibendetto, Davide Giuseppe Piazzolla. Tra gli Atleti Juniores (14-17 anni) ci sono Antonio Guglielmi, Gian Marco Areste, Annadea Dascanio, Gabriel Barletta, Ivan Ilgrande, Giovanna Pinto. Tra gli atleti Senior (18-39 anni) ci sono Ferdinando Pistillo, Flavio Vania. Tra gli arbitri internazionali ci sono

Raffaele Ardito e Giuseppe Cafagna. Al seguito della carovana azzurra anche il presidente della Federazione Italiana Taekwondo ITF, master Ruggiero Lanotte. I prossimi campionati europei si svolgeranno a Rimini nel 2023 e vedranno la Fit Sport Italia e la Federico II-Barletta impegnate nell'organizzazione.