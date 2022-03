Lo spettacolo del tennis in carrozzina a Calimera

LECCE - Dodici della top 30 del tennis in carrozzina italiano e sette dei quali tra i primi 300 al mondo saranno i protagonisti pronti a dare spettacolo alla seconda edizione del torneo nazionale «Io Posso» in programma da domani a domenica 13 marzo al Circolo Tennis di Calimera. Sul rettangolo salentino si daranno battaglia ventisette atleti provenienti da tutta Italia, con l'obiettivo di conquistare un montepremi totale di 1500 euro. L’evento sportivo torna nel Salento a distanza di due anni, sempre organizzato da ASD Circolo Tennis Calimera e «2HE-Io Posso». Inserito nel calendario nazionale predisposto dalla Federazione Italiana Tennis in Carrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale, vedrà i giocatori partecipanti sfidarsi in tornei di singolo, doppio, quad e juniores.

Diego Amadori (231° della classifica internazionale) sarà la testa di serie del torneo, seguito da Luca Spano (94 Itf) e da Gianluca Matini (351 Itf), secondo la speciale classifica Fit Lab nazionale. «Siamo molto entusiasti di essere arrivati alla seconda edizione del Torneo di tennis in carrozzina “Io Posso” in così poco tempo e con un numero di partecipanti così alto – dice Giorgia Rollo presidente di 2HE-Io Posso -. Con il Circolo Tennis di Calimera stiamo lavorando per fare sempre al meglio. Abbiamo infatti offerto il nostro contributo economico ed il know-how per rendere sempre più accessibile la struttura».

«Con grande orgoglio e soddisfazione - dice il presidente del C.T. Calimera Umberto Colella - ospitiamo questo importante torneo nazionale di tennis in carrozzina i cui valori e principi vanno ben oltre l'aspetto puramente sportivo; tutto ciò in piena sintonia con gli obiettivi del nostro C.T., sempre sensibile e attento alle problematiche della disabilità in generale e a quelle nell'attività sportiva in particolare, come dimostra la stretta collaborazione con l'Associazione Io Posso di cui siamo estremamente fieri».