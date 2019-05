Foggia, nasce lo stesso giorno dei 2 fratelli maggiori

FOGGIA - Fiocco azzurro per una coppia di Foggia: non solo si tratta del terzo figlio (e fin qui nulla di strano) ma la coincidenza che trasforma questa bella notizia in una curiosità riguarda la data. Già perché Lino D'Alessandro e sua moglie Luana rispettivamente di 40 e 37 anni, hanno avuto tutti e tre i loro figli precisamente il 27 maggio. Il più grande, Simone è nato nel 2011 e a seguire nel 2014 (esattamente nello stesso giorno e più o meno nell'arco della mattinata) è arrivato Marco. Il nuovo bebè Andrea è nato anche lui il 27 maggio, alle 12 di questa mattina. cogliendo di sorpresa mamma e papà: «Speravano tanto in una femminuccia - ci racconta al telefono Lino - ma va bene così. Siamo contenti lo stesso, l'importante che il piccolo stia bene. D'ora in poi festeggeremo ben 3 compleanni tutti il 27 maggio». I tre sono tutti nati negli ospedali Riuniti di Foggia seguiti dal dott. Arciuolo. Che dire: una gran bella coincidenza visto che il trio compie gli anni proprio nel giorno di..."San Paganino".