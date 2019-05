Conto alla rovescia, a Bari torna in pista il «Bgeek»

BARI - Tutto è pronto per l’ottava edizione del Bgeek, il festival dell’immaginazione di Bari che animerà gli spazi della Fiera del Levante sabato 1 e domenica 2 giugno. Nell’attesa, però, è partito un corposo countdown con un ricco calendario di mostre: ieri l’inaugurazione, con quattro esposizioni di fumetti allo Spine Bookstore di Bari. Sono «L’anello di congiunzione tra la vita e la morte» di Michael Rocchetti, «Neromantique» di Alessio Fortunato e «Misteri e visioni» di Sebastiano Vilella, mentre Maurizio Lacavalla presenta le opere tratte da Due attese, il suo primo libro a fumetti.



Anche quest’anno Grafite, la prima e unica scuola triennale in Puglia pensata per disegnatori e creativi rinnova la sua partecipazione al BGeek. Per l’edizione 2019 la scuola ha pensato di accogliere i visitatori e gli appassionati di disegno e fumetto all’interno di spazi ancora più grandi. Molte le attività che verranno proposte, segno tangibile dell’impegno profuso da tutto lo staff Grafite. Ospite d’onore dello stand sarà Luca Maresca uno dei nomi in rapida ascesa del panorama fumettistico italiano avendo firmato recentemente per la Marvel fra gli altri Asgardiani della Galassia e Spider-man – Far From Home Preludio, un vero e proprio prologo della pellicola in uscita a breve. Luca sarà disponibile per sketch e dediche e sarà protagonista di una estemporanea live oltre che di un talk a lui dedicato in cui approfondiremo il suo percorso professionale. La novità di quest’anno, nata in virtù della duratura partnership fra Grafite e Bgeek, è l'Area Kids, uno stand interamente dedicato ai più piccoli, nel quale il team della scuola gestirà una serie di attività legate al disegno.



Il BGeek dell’1 e 2 giugno conterrà tante iniziative dedicate al cinema e alle serie tv, ai videogame e ai giochi di ruolo, al fenomeno di YouTuber e cosplayer.