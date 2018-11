Negramaro, benvenuto Ianko: è nato il figlio di Lele Spedicato

LECCE - Fiocco azzurro in casa Negramaro: è nato Ianko, il figlio di Lele Spedicato e Clio Evans. Il piccolo è stato accolto sui social da una pioggia di like, foto e congratulazioni di amici e fan della coppia e della band salentina. Il chitarrista dei Negramaro si sta lentamente riprendendo dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito a settembre e che lo ha costretto a un lungo ricovero in ospedale, ma adesso ha un motivo in più per combattere. Con Ianko si allarga quindi la "famiglia Negramaro", a qualche settimana di distanza dall'arrivo di Stella, la figlia del frontman Giuliano Sangiorgi.

Anche i Negramaro dedicano un post su Instagram al figlio di Lele e Clio: «Abbiamo fatto il 'triplo salto vitalè!!! Evviva Ianko, evviva Lele e Clio... Evviva tutte le nostre vite».

A un’ora dalla pubblicazione sul social sono già circa 60mila le persone a cui piace la notizia dell’arrivo del piccolo in casa Negramaro. Tra queste ci sono le cantanti salentine Emma e Alessandra Amoroso, e la loro collega Levante che esclama: «Che gigantesca emozione».