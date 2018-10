Giornate Fai, Bari apre il Teatro Margherita, unico in Europa costruito su palafitte

Il teatro Margherita di Bari, unico in Europa costruito su palafitte, sarà aperto in Puglia sabato 13 e domenica 14 ottobre per la Giornate Fai d’Autunno (Fondo Ambiente Italiano), assieme ad altri nove luoghi d’arte: dalla diga di Occhito a Carlantino (Foggia) al castello Carlo V di Lecce. Nel teatro Margherita, oggetto di un’importante ristrutturazione e riconversione in museo di arte contemporanea, sarà allestita per l’occasione la mostra fotografica «Torri d’acqua» di Ingrid Simon, a cura di Anna Gambatesa. Il Teatro Margherita fu costruito tra il 1912 ed il 1914 in un’ansa del vecchio porto su pilastri ancorati sul fondo nel mare.

Oltre al 'teatro sul mare', la diga di Occhito e Castello Carlo V, si potranno visitare in provincia di Bari il Museo etnografico ad Altamura, il «Pozzo dei Mori», il Palazzo Saraceno e la cisterna del Casino Messere a Giovinazzo, il Castello Dentice di Frasso a Carovigno (Brindisi), Lo Moleno d’acqua e Stazione di Posta a Bovino (Foggia), l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Squinzano (Lecce), la Cappella della Medaglia Miracolosa e Istituto Talassografico a Taranto.

A Bari oggi il Fai ha organizzato un’anteprima nazionale delle Giornate d’Autunno, dedicando una giornata di studi proprio al tema dell’acqua.

Nell’incontro, che si è tenuto nel palazzo dell’Acquedotto pugliese, il Fai ha voluto lanciare un «messaggio di grande bellezza dell’acqua, - ha spiegato Rossella Rezza, capo delegazione Fai Bari - di cui bisogna avere rispetto. La Puglia sitibonda, senza fiumi, deve all’acquedotto l’arrivo dell’acqua nelle nostre case. Grazie a questo incontro, che scopre l’acqua nell’arte, nella musica, nella letteratura, nella scienza e nella salute, noi riveliamo le nostre storie, le bellezze del nostro territorio, perché sappiamo che se non si conosce non si ama».

«Acquedotto pugliese ha aderito alla campagna del Fai sull'acqua bene comune. C'è una forte attenzione - ha detto il presidente di Aqp, Simeone Di Cagno Abbrescia - al recupero di nuova acqua, alla tutela dalle perdite con grandi investimenti per riparare le tubazioni, alla depurazione. Siamo impegnati come Aqp su tutto il ciclo dell’acqua, dalle fonti allo smaltimento».