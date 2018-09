Trulli Tales, festa ad Alberobello per il cartone animato esportato nel mondo

Oltre 100 giorni di programmazione su Rai Yoyo con ottimi ascolti, un premio internazionale appena vinto, vendite in tutto il mondo, il lancio del piano di licensing con giocattoli, pupazzi, libri e figurine in arrivo per il prossimo Natale. Grande festa oggi ad Alberobello, in Puglia, per il successo de Le Avventure dei Trullalleri i quattro piccoli chef-maghi protagonisti del cartone in onda su Rai Yoyo tutti i giorni alle 16,50 (dal lunedì al venerdì anche alle ore 8,20) prodotto da Rai Fiction, Congedo Culturarte, Fandango Tv, Gaumont Animation e Groupe PVP in associazione con Gloob e ICI Radio-Canada.

Il Museo del Territorio ha ospitato l’incontro al quale hanno partecipato Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi, il coproduttore Domenico Procacci per Fandango TV, le autrici e coproduttrici della serie, Fiorella e Maria Elena Congedo e il sindaco di Alberobello, Michele Longo. L'area monumentale Aia Piccola, per l’occasione trasformata in Trullolandia, ha fatto invece da sfondo alle rappresentazioni di antichi mestieri, lezioni di cucina e pizzica finale.

Nata dall’idea di due sorelle pugliesi, Fiorella e Maria Elena Congedo, «Trulli Tales. Le Avventure dei Trullalleri» è oggi in onda in tutta Europa, Medio Oriente e Africa su Disney Junior, in Brasile su Gloobinho, in Canada su Radio Canada. È stata venduta in Cina, Corea del Sud, Singapore e Nuova Zelanda, per un totale ad oggi di 123 paesi e 25 lingue. «Una bella collaborazione tra Rai e Fandango, di cui domani esce L’amica geniale, dopo tanti racconti drammatici prodotti insieme" commenta Luca Milano. «E' stato un atto di fiducia della Rai verso di noi che non avevamo mai fatto animazione», gli ha fatto eco Domenico Procacci che insieme alle sorelle Congedo sta già pensando a un nuovo progetto per ora top secret e a una seconda serie sui Trullalleri. Soddisfatte anche le autrici che hanno annunciato il debutto del cartone «anche in chiaro nel Regno Unito sul canale Sony Tiny Pop e dal 2019 anche su MBC, il canale arabo di intrattenimento più seguito».La serie ha appena vinto il prestigioso Prix Gémeaux, assegnato dalla Accademia Canadese di Cinema e Televisione, come Miglior Serie d’Animazione 2018.