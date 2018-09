Kalàscima, online il video del nuovo singolo "Your Beat"

È online il videoclip del brano Your Beat del gruppo pugliese Kalàscima, singolo che anticipa l'uscita prevista il 12 ottobre del disco «K» prodotto da Ponderosa Music Records e Ipe Ipe Music. Il brano, cantato in italiano e inglese, ha un respiro internazionale e un approccio musicale trasversale in cui suoni tradizionali si mescolano a sonorità rock e indie. Il video si può vedere a questo link.

Il videoclip, prodotto da Undervilla Productions con la regia di Davide «Gatto» Polato, parte dal testo che recita «sei il mio centro del mondo e di te mi circondo» per raccontare una storia d’amore tra sogno e viaggio. La protagonista è una bambina che si costruisce un vestito da supereroe con tanto di ali di cartone, ma al vestito manca qualcosa per essere perfetto. Al ritorno dal lavoro il padre le porta in dono un cappellino e degli occhiali da aviatore che donano al vestito poteri da supereroe.

Il disco «K» - prodotto da Alberto Fabris, missato e masterizzato da Tim Oliver presso Real World Studios - è il terzo disco del gruppo pugliese e arriva a quattro anni di distanza da Psychedelic Trance Tarantella che ha imposto la formazione sulla scena internazionale. «K» è prodotto da Ponderosa Music Records e Ipe Ipe Music con il sostegno del MiBACT e di Siae, nell’ambito dell’iniziativa «Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura e Puglia Sounds Record 2018 - Regione Puglia - FSC 2014/2020 - Patto per la Puglia.

Kalàscima è un gruppo pugliese di world music che nel corso degli ultimi anni si è esibito in numerosi concerti e tour in tutto il Mondo su palchi prestigiosi tra i quali: Tallin Music Week (Estonia, 2018), Mundial Montreal (Canada, 2017), Colours of Ostrava (Repubblica Ceca, 2016), Roskilde Festival (Danimarca, 2016), Fira Mediterrània de Manresa (Spagna 2016), Babel Med (unico gruppo italiano presente, Francia 2016), South by South West (USA, 2016) e Sziget Sound Festival (Ungheria, 2012).