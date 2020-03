Agricoltura e nuove tecnologie, grazie al drone ingegneria e precisione nel monitoraggio

Studio e sperimentazione di nuove tecnologie, per ideare e creare prodotti, piattaforme e sviluppare nuove idee innovative. Il 28 febbraio 2020, presso la Masseria Sanrà - Noicattaro (Bari), si è tenuto il Workshop "Nuove tecnologie al servizio dell’agricoltura", un evento improntato sulla moderna tecnologia e soluzioni concrete ottenute con l'impiego del Drone, fulcro del Progetto DEHTEC "DEvelopment & Hybrid Testing Center" sviluppato da Soluzioni Prodotti Sistemi s.r.l., azienda di information technology costituita nel 2009 (Leader della Crescita 2020, nel ranking delle 400 imprese selezionate da Statista - Il Sole 24 Ore), che vanta nel suo organico collaboratori e consulenti con esperienza pluriennale nell’ambito dello sviluppo di progetti innovativi.

Il workshop, ha affrontato tematiche di rilievo, tra cui L'agricoltura di precisione (il caso xylella e non solo), l’Ingegneria e metodologia di impiego del Drone, strumento attraverso il quale è possibile ottenere un monitoraggio costante e standardizzato dello stato fisiologico delle piante, massimizzando la resa agricola attraverso sofisticati strumenti di monitoraggio, ottenendo dati precisi e in tempo reale, e un Case study reale di applicazione.

La relatrice di Soluzioni Prodotti Sistemi, la Dott.ssa Eleonora Caronia, ha presentato nel dettaglio il Progetto DEHTEC, lo sviluppo e i risultati ottenuti. DEHTEC è un progetto nato grazie alla fattiva ed eccellente collaborazione con POLIBA - Politecnico di Bari - per l’attività specialistica nell’ambito del Progetto, e la Regione Puglia ed i suoi programmi integrati e di agevolazioni PIA per piccole imprese. Il Progetto, si compone di linee differenti - tra loro coerenti sebbene orientate a mercati diversi tra loro: lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, che condividono tematiche di R&S quali la virtualizzazione delle piattaforme in cloud, l’analisi di Big Data, l’adozione di Metodologie Agile e DevOps, la realizzazione di architetture a microservizi e la Sicurezza dei sistemi informativi.

Grazie al Progetto DEHTEC, oggi nel mercato sono presenti due piattaforme: una per il collaudo “ibrido” per il sistema di validazione e testing del software, attraverso la creazione di comunità interne ed esterne di tester, stakeholder end‐user in grado di affiancare il processo di sviluppo sin dalla sua ideazione, e una piattaforma per l’analisi dei dati rilevati da drone che che contempla soluzioni hardware e software per la rilevazione, la classificazione e l’analisi di dati telerilevati tramite droni con il ricorso a tecnologie abilitanti quali il Cloud, la Big Data Analysis, le Reti Neurali Convoluzionali e la Sicurezza. L’utilizzo di questi apparati innovativi, supportati da nuove tecnologie/analisi, sarà un valore aggiunto per la nostra economia.