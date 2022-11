«Caribù», il nuovo singolo della producer pugliese Tuasorellaminore con le strofe in lingua latina

È uscito lo scorso 28 ottobre Caribù, nuovo singolo della producer pugliese Tuasorellaminore, canzone in lingua latina, un elemento decisamente innovativo e stravolgente. Infatti le strofe di Caribù riprendono il canto n. 37 de I canti di Catullo: un'opera intrisa di volgarità, ira ed una disinvolta ironia. La narrazione di Tuasorellaminore è liberatoria, dissacrante, come la stessa artista tiene a sottolineare: "Volevo fosse autocelebrativo. Volevo fosse un tatuaggio, un marchio, qualcosa di estremamente personale: saper cantare in latino arcaico, rispettare le metriche, la pronuncia e risvegliare una lingua morta, ma potentissima". Caribù sa di rivoluzione, rappresenta un nuovo modo di comunicare che prende ispirazione dai grandi poeti del passato e si sofferma sull'importanza artistica di antiche scritture valorizzando, così, la cultura e l'importanza della conoscenza. E arriva dopo Killer (https://open.spotify.com/track/5YFa84aeqziBwADCiX2i73?si=6df4fc0190384251), singolo uscito a luglio 2022 e che vede la collaborazione di Evra, cantautrice reduce da X-Factor 2016.