MusicGallery: presenze record per la seconda semifinale del contest con Dargen D'Amico

Un’altra domenica in musica al Parco Commerciale Casamassima, per l’ultima selezione prima della Finale del 22 maggio. Attraverso interpretazioni molto emozionanti e di altissimo livello hanno guadagnato il pass per la finale: Miki e Antonella per la categoria “Young”, Ramen e Teo per la categoria “Inediti” ed infine per la categoria “Editi” Dorothea e Luca Briganti. Rebecca Di Pietro è l’artista scelta direttamente dal Presidente di Giuria Dargen D’amico che non ha risparmiato consigli e suggerimenti ai concorrenti oltre ad aver fatto ballare e divertire tutta la galleria con la sua famosa “Dove si balla”.

Presenze da record a Casamassima hanno sancito il grande successo per questo format, Music Gallery, che in pochi anni si è conquistato affetto e fiducia di musicisti, cantanti e scuole di formazione musicale che lo hanno eletto miglior concorso regionale. Ora il grande momento è finalmente arrivato! Domenica 22 maggio scopriremo i vincitori della 3^ edizione di Music Gallery - Puglia, il concorso musicale ideato da Lina La Gioia, Direttrice del Parco Commerciale Casamassima, e prodotto dall'Agenzia Peaktime di Alvin Crescini.

Sarà una finale molto sentita dai concorrenti che saliranno sul palco, 15 promesse della musica che hanno superato brillantemente le selezioni di accesso al concorso (oltre 150 iscritti, un record per un contest musicale regionale) e successivamente le fasi eliminatorie intercettando le preferenze dei competenti presidenti di giuria Platinette e Dargen D’Amico.

Domenica 22 maggio a partire dalle ore 17 si aprirà ufficialmente la finalissima che vedrà la presenza, in qualità di presidente, del grande maestro Peppe Vessicchio che ormai da 5 edizioni presiede la giuria del Music Gallery, sostenendo l'iniziativa che, a suo parere, rappresenta una formula molto interessante per offrire ai musicisti una importante possibilità per potersi esibire. Sarà proprio il maestro Vessicchio a premiare le idee e sostenere quel giovane autore o interprete che dimostrerà di possedere i giusti requisiti per assicurarsi l'ambitissima borsa di studio al CET, la scuola di musica di Mogol.

Inoltre sono previsti anche buoni acquisto per la registrazione del brano inedito e borse di studio per la scuola di canto, oltre alla grande novità di questa edizione: la “Music Gallery Compilation 2022 “ dove saranno presenti i 40 brani selezionati e sarà pubblicata su tutti i portali specializzati (Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Play, Deezer, Youtube, iTunes, Juno Download ecc…) oltre alla possibilità di averla su cd.

“Siamo molto soddisfatti di Music Gallery per il coinvolgimento, l’affluenza, il grande numero di iscritti e soprattutto per l’alta qualità dei concorrenti in gara. L’obiettivo del concorso è quello di dare visibilità ai giovani talenti e insieme a Peaktime e ad Alvin stiamo pensando già alla prossima edizione” - ha dichiarato Pasqualina La Gioia, Direttrice del Parco Commerciale Auchan di Casamassima.

Ricordiamo che dalle 14.00 di lunedì 16, alle 12.00 di venerdì 20 maggio è possibile votare l’artista preferito. I concorrenti che non hanno raggiunto la Finale durante l’eliminatoria di domenica 15, possono farlo con il voto on-line. Il cantante che venerdì otterrà il punteggio più alto volerà direttamente in Finale. E’ possibile votare, rivedendo anche le esibizioni, sul sito www.music-gallery.it