«Tutto Daccapo», Gabriella Martinelli parte con il nuovo tour: via il 14 maggio da Taranto

Sta per partire il “Tutto Daccapo Tour” di Gabriella Martinelli: una serie di appuntamenti live per presentare il nuovo disco. Dopo la pubblicazione del videoclip di “Tutto Daccapo”, title track dell’ultimo album, Gabriella Martinelli è pronta a tornare sui palchi della penisola, con un tour realizzato da Freecom Live in collaborazione con Vox Concerti. Queste le date annunciate:

14 maggio Taranto, SPAZIOPORTO

15 maggio Rionero In Vulture (PZ), VISIONI URBANE

19 maggio Milano, APOLLO

28 maggio Atri (TE), TEATRO COMUNALE

18 Giugno Roma, TERRAZZA DEL GIANICOLO

26 Giugno Verona, MURA FEST

01 Luglio Bergamo, SPAZIO POLARESCO

Già vincitrice di Area Sanremo 2019, in gara con Lula al 70° Festival della Canzone Italiana con la canzone “Il gigante d’acciaio” nella categoria Nuove Proposte, Gabriella Martinelli è nata a Roma e cresciuta in Puglia ed è un’artista poliedrica in continua evoluzione. Cantautrice e polistrumentista dalle molteplici influenze musicali che s’incontrano in un progetto artistico del tutto originale.

Negli anni ottiene importanti premi legati alla canzone Italiana, fra cui Musicultura, Premio Bindi, Targa Bigi Barbieri, Premio L’Artista che non c’era. Nel 2013 pubblica il suo album d’esordio “Ricordati di essere felice”, seguito da un secondo disco “La pancia è un cervello col buco” nel 2018. Il 10 dicembre 2021 è uscito “Tutto Daccapo”, il suo terzo album, in cui figura anche la preziosa collaborazione con Enriquez della Bandabardó nel brano “Si può essere felici”, scritto a quattro mani e registrato prima della sua scomparsa.

Il nuovo disco, presentato in numerose trasmissioni di qualità su reti nazionali e in molteplici emittenti regionali e locali, ha raccolto il favore della critica che lo ha recensito sulle principali testate di settore e generaliste. Nell’attesa dei primi concerti, Gabriella prenderà parte ad alcuni appuntamenti speciali in programma nel mese di maggio:

l’artista sarà tra gli ospiti de “Il nostro concerto - Buon compleanno Umberto”, il 12 Maggio a Roma presso Officina Pasolini insieme a Morgan, Stefano Fresi, Bungaro, Cammariere ed altri. L’evento è organizzato dal Club Tenco e il Premio Bindi e sarà presentato da Ernesto Assante.

Il 13 maggio suonerà al Dumbo di Bologna in occasione della presentazione della ReteDoc al Booming Art, la più grossa fiera d’arte contemporanea.

Infine, il 27 Maggio sarà all’Ultravox Firenze - Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale tra gli ospiti di “Bandabardó Tre Passi in Avanti” insieme a Carmen Consoli, Piero Pelù, Cisco, Negrita e tanti altri.

Biografia

Nata a Roma e cresciuta in Puglia, si diploma al conservatorio Paisiello di Taranto. Gira l’Europa da busker e vanta numerosi anni di gavetta suonando nei club, nei festival e nei teatri.

Vince alcuni importanti premi legati alla canzone Italiana, fra cui Musicultura 2014, Premio Bindi 2015, Targa Bigi Barbieri 2018, Premio L’Artista che non c’era 2018.

Partecipa a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013 e nello stesso anno pubblica il suo album d’esordio “Ricordati di essere felice”. Nel 2018 il secondo capitolo discografico “La pancia è un cervello col buco” nel 2018, un progetto crossover in cui Gabriella racconta di donne libere e coraggiose, che non si riconoscono in una limitazione di genere, che hanno gambe lunghe e grandi ideali. È tra gli artisti del Tenco Ascolta 2018.

Nel 2019 viene scelta per rappresentare la nuova musica Italiana in Perù nel 2019 e nello stesso anno si esibisce in apertura alla cantante marocchina Hindi Zaira nelle date del suo tour Italiano. E' inoltre tra le voci Italiane del Come to my home, progetto nato in Africa, una realtà che unisce artisti da tutto il mondo con l'intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità.

Vincitrice di Area Sanremo 2019 partecipa in gara al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Lula al 70° Festival della Canzone Italiana con la canzone “Il gigante d’acciaio” nella categoria Nuove Proposte.

Gabriella è un’artista ben piantata nel suo tempo, dimostrando una grande sensibilità trattando sul palco del festival con “Il Gigante d’Acciaio” un tema importante come quello ambientale, cantando il caso Ex Ilva e Taranto, la città in cui è cresciuta, un inno ai lavoratori e alla rinascita.

Il 26 Novembre del 2021 pubblica “Dove vivi tu”, singolo che anticipa il suo nuovo album dal titolo “Tutto daccapo”, uscito il 10 dicembre. Il nuovo disco della Martinelli racconta di baci e promesse, di viaggi e rinascita, di quadri e bug mediatici. Uno sguardo attento alla realtà, alla società nella quale viviamo, mai banale, con tono positivo e la continua voglia di sperimentare e di non fermarsi mai. “Tutto daccapo” è un album fresco, colorato, carico di rock ed elettronica come la pittura in acrilico, altra grande passione dell’artista, che si presenta con un’immagine completamente nuova e decisamente più glam.