«Floyd», un sicuro angolo di mondo nella ballad di Vivaz con Cristiana Verardo

Si intitola Floyd il primo singolo di Vivaz con la partecipazione speciale della salentina Cristiana Verardo, in uscita il prossimo 11 marzo, prodotto dalla label Zero Nove Nove e distribuito sulle migliori piattaforme digitali da Believe. Una poesia notturna che descrive lo spazio privato nel quale ognuno cerca la propria pace interiore. “Il proprio luogo sicuro, un piccolo angolo di mondo che ci rende immuni da qualunque giudizio esterno e che ci da la forza di tirare fuori quello che siamo davvero; un inno alla creatività, espressa in un modo non sempre condiviso dal mondo circostante, ma che ci permette di esprimere realmente il nostro essere”. Lo definisce così Vivaz, deejay e producer salentino con alle spalle una carriera trentennale, sempre attivo nella scena e pronto per il lancio di 3 nuovi singoli.

Le parole di Floyd sono state affidate alla meravigliosa voce di Cristiana Verardo, che interpreta questa ballad in maniera intensa e onirica. Per la prima volta la cantautrice salentina si confronta con il canto in inglese, le emozioni che scaturiscono dalla sua interpretazione parlano una lingua comune che non pone barriere, mantenendo grande intensità. La release del singolo è accompagnata dalla pubblicazione del videoclip ufficiale diretto da Gabriele Surdo, regista vincitore di numerosi premi e nomination in concorsi nazionali e internazionali, con gli “artigiani della fotografia” Flavio&Frank, autori dei ritratti di alcune delle personalità più in vista dell'attuale panorama musicale italiano, e la partecipazione dell’attrice protagonista Valentina Piccolo.