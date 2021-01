Gli «azzurri oceani» di Simone e Morricone, accoppiata vincente

Inaspettato e sorprendente, arriva sul mercato discografico un brano nato dalla collaborazione tra il cantautore salentino Franco Simone ed il maestro Andrea Morricone, figlio del mitico Ennio, ma lui stesso già famoso a livello mondiale. Proprio lui, tra l'altro, ha firmato lo struggente tema d'amore del film premio Oscar "Nuovo Cinema Paradiso". Si tratta dell'ennesimo segno dell'incredibile percorso artistico del cantautore, nato ad Acquarica del Capo (ora inglobata nel comune Presicce-Acquarica). Senza clamore, senza particolari promozioni, la sua carriera procede sicura da quasi cinquant'anni. Ha venduto decine di milioni di dischi nel mondo e ha collezionato i più prestigiosi riconoscimenti internazionali: tanti dischi d'oro e di platino, due gondole d'oro a Venezia, due Telegatti di TV Sorrisi e Canzoni, un Leone d'oro alla carriera a Venezia, un premio per la Cultura etnica-musicale a Bruxelles, il patrocinio del Ministero della Cultura per la sua opera rock-sinfonica Stabat Mater, un premio per il miglior album (Eliòpolis) ad Atene, un premio come miglior paroliere italiano dell'anno, un globo d'oro della Stampa Estera per la migliore canzone da film, la vittoria come autore al Festival di Viña del Mar, su 1.200 canzoni in gara, una laurea ad honorem in "Tecnica della Comunicazione".

Eppure lui resta quel "poeta con la chitarra", che, come un costruttore di sogni, tocca il cuore di tanto pubblico, in tutto il mondo, soprattutto in America Latina, dove le sue canzoni sono attualmente le più amate ed eseguite tra quelle italiane. La collaborazione col maestro Morricone, voluta da entrambi con entusiasmo, apre un nuovo capitolo che certamente ci riserverà altre sorprese. Il nuovo album di Simone dal titolo "Franco... è il nome", che sarà pubblicato il 5 febbraio, contiene infatti un secondo brano firmato Morricone/Simone e già si parla di altri brani in preparazione. Sulle note di un ritmo irresistibile, Azzurri gli oceani si presenta come un brano senza tempo, che coniuga modernità e gusto del classico, ma anche tanta gioia di vivere e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno in questo momento. La versione italiana esce in contemporanea con quella spagnola e quella francese, curate dallo stesso Simone, che, come fa di solito, scrive lui stesso i testi nelle varie lingue. L'arrangiamento, modernissimo e maestoso, è del maestro Alex Zuccaro, salentino anche lui, di Nardò.

Oggi, pubblicazione e relativo video, anche questo pronto in italiano, spagnolo e francese. E' stato girato nel Salento, con la sapiente regia di Daniele Fusco, con tutte le suggestioni del centro di Lecce e la magia della costa adriatica nei dintorni di Otranto. Inutile sottolineare quanto il nome del maestro Morricone, unito a quello di Simone, costituiscano un motivo di grande interesse anche all'estero, dove ambedue sono amati e seguiti con la massima attenzione. Imponente la macchina promozionale che, spontaneamente, si sta mettendo in moto su questo nuovo brano di Simone. Oggi per esempio, il TG delle 12:30 di Italia 1 riserverà un accurato servizio su Azzurri gli oceani e sul nuovo binomio musicale Morricone/Simone.