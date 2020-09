L'ansia? Si canta in rap: boom di visualizzazione per il brano del leccese Haze BSB

Da pochi giorni il rapper leccese Haze BSB, alias Filippo Montinaro, ha compiuto i suoi 18anni, compleanno che ha festeggiato con dei numeri altisonanti sul web: 20mila visualizzazioni in pochissimo tempo con il video del nuovo singolo Ansia all you can eat. Numeri ai quali il cantante salentino si è abituato visto che con il precedente singolo La mia ex ne aveva totalizzate ben 100mila.

«Sono sempre stato appassionato di musica, in particolare di rap e delle canzoni di Noyz Narcos (noto rapper romano, ndr). Mi ha sempre affascinato la cultura hip hop e la linea di pensiero dei diversi artisti e, proprio ascoltando i loro diversi punti di vista, mi sono convinto che potevo dare alla scena musicale ciò che si muoveva nella mia testa, poter creare un ponte tra cuore e cervello e darne un’anima attraverso la mia voce, da qui ho iniziato a scrivere canzoni e a maturare personalmente e artisticamente».

Due anni fa per Haze BSB arriva il primo singolo La mia ex, cantato insieme a Svapo con il quale ha creato il collettivo BSB, che ottiene subito un ottimo riscontro. Con Ansia all you can eat, il giovanissimo rapper salentino di impostazione old school, ha ottenuto uno straordinario seguito sul web (YouTube e Spotify), grazie alla magica intuizione di mescolare rap, trap, indie e pop, senza dimenticare la melodia che rende il brano decisamente ascoltabile per tutti.

«Questo nuovo brano - prosegue Haze -, l’ho costruito soprattutto mescolando sonorità rap e pop. Nel brano racconto la vita di un ragazzo che vive in un perenne stato di ansia in cui ho, simpaticamente, usato come personificazione dell’ansia la figura di una donna. Questo testo ha riscosso molto successo tra i giovani che ascoltano la mia musica».

Un successo che sicuramente non mancherà anche con il prossimo singolo già in cantiere. «Con Svapo – conclude Haze -, stiamo preparando il nuovo brano dal titolo Non so se puoi, in cui utilizzeremo la formula tra-pop».