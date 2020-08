Puglia, doppio concerto del maestro Piovani: il 21 agosto a Carovigno, il 22 a Otranto

CAROVIGNO - Doppio concerto in Puglia con il maestro Nicola Piovani: il 21 agosto nel Castello Dentice di Frasso di Carovigno, per il festival Piano Lab, e sabato 22 agosto nel Fossato del Castello di Otranto, per la rassegna Luce d’Oriente.

A Carovigno l’artista propone in trio con Marina Cesare (sax) e Marco Loddo (contrabbasso) una lezione-concerto dello spettacolo «La musica è pericolosa», che a Otranto verrà presentato nella versione con orchestra e la proiezione di immagini tratte dai film per il quale il Premio Oscar ha scritto alcune indimenticabili colonne sonore. Si tratta di un racconto sonoro attraverso il quale Piovani ripercorre gli incontri che hanno segnato la propria carriera, che conta anche il Premio Oscar del 1999 per la colonna sonora del film di Roberto Benigni «La vita è bella».

In questo spettacolo, racconta i percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare Fabrizio De André agli inizi degli anni Settanta per gli album «Non al denaro non all’amore né al cielo» e «Storia di un impiegato» e a collaborare con molti importanti registi, tra cui Magni, Fellini e Monicelli. Piovani e i musicisti che lo accompagnano alternano, così, l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione.

La musica è accompagnata da fotogrammi tratti da «L'intervista» e «Ginger e Fred» di Fellini, «Il marchese del grillo» e «Speriamo che sia femmina» di Mario Monicelli, «Hungry Hearts» di Saverio Costanzo. E si ascolta «La danza dei sette veli» con cui Salomé ammaliò Erode per chiedergli su un piatto la testa di Giovanni Battista, qui una danza musicale accompagnata dai disegni di Milo Manara.