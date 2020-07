A Trani Larry Franco omaggia Santorsola

Trani non dimentica i suoi figli, ma neanche chi ha saputo apprezzare il suo nobile talento esecutivo e compositivo. A ricordarci il pianista Davide Santorsola, scomparso a soli 53 anni nel dicembre del 2014, anche quest’anno c’è la rassegna «Jazz a Corte» che, per il secondo anno consecutivo, si svolge a Palazzo Beltrani a Trani proprio sulla terrazza dedicata al grande pianista jazz tranese. Diretta dal contrabbassista Ilario De Marinis, la rassegna si è aperta il 21 giugno scorso con un concerto swing trascinante del quartetto del crooner Larry Franco, cui è seguito il successo del live di ieri sera affidato ai «Jazz Moment», con Cristina Lacirignola alla voce, Mino Lacirignola alla tromba, Pino Pichierri al clarinetto, Renzo Bagorda al banjo e Ilario De Marinis al contrabbasso.

L’astinenza forzata del pubblico ai concerti a causa del Covid-19, ha indotto gli organizzatori di declinare il jazz in tutte le sue forme con altre date che andranno avanti fino a fine agosto. Torna, domenica 19 alle 21, Larry Franco alla voce e al piano, con Dee Dee Joy alla voce, Alberto Di Leone alla tromba, Ilario De Marinis al contrabbasso, in un «Omaggio a Ella & Louis».

Per ricordare al meglio due giganti come Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, dedicheranno a queste due voci straordinarie, che rappresentando un duetto classico per eccellenza, e con incisioni che hanno segnato la storia della musica, non soltanto del jazz, un repertorio di standard della musica mondiale, eseguiti con arrangiamenti originali.

Sempre di domenica, il 16 agosto, con il progetto «Fahrenheit» ancora swing con il Larry Franco Swingtet, con Larry Franco a piano e voce, la voce di Dee Dee joy, Alberto Di Leone alla tromba, Attilio Troiano al sax, Fabio Delle Foglie alla batteria e Ilario De Marinis al contrabbasso. Alla B.j.S. Quintet Company, la Compagnia della Bossa del jazz e dello Swing, sarà affidata la chiusura della rassegna.

Domenica 30 agosto un grande ritorno: si esibiranno Francesca Leone alla voce, Guido Di Leone alla chitarra, Aldo Di Caterino al flauto, Fabio Delle Foglie alla batteria, Ilario De Marinis al contrabbasso.

I concerti della rassegna, realizzata con il patrocinio dell’assessorato alle culture del comune di Trani in collaborazione con il Dino Risi Jazz Corner di Trani, sono fruibili in assoluta sicurezza.

La direzione di Palazzo delle Arti Beltrani, infatti, è andata anche oltre i nuovi parametri e tutte le linee guida ministeriali e regionali. Oltre alla presenza di distributori con soluzioni igienizzanti e alle costanti operazioni di pulizia in rispetto del protocollo per il contenimento della diffusione del Covid-19, una sanificazione con l’azione automatica di generatori di ozono è eseguita quotidianamente nell’intera struttura museale per tutti gli 8 mila metri cubi, rigorosamente nelle ore di chiusura del Palazzo delle Arti Beltrani.

Un caso unico ad ora nelle strutture museali di questa estensione.

Per informazioni, prenotazioni e modalità di acquisto dei biglietti chiamare il numero 0883.50.00.44.