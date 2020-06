«Summer Breeze»: l'estate nella voce della tarantina Marianna Cataldi

La «brezza estiva» arriva da Taranto. A portarla con il suo nuovo singolo Summer Breeze è l’inconfondibile voce della cantautrice originaria di Taranto Marianna Cataldi, nota al grande pubblico per gli straordinari vocalizzi della sigla del reality show L’isola dei Famosi. Summer Breeze corredato di video clip e disponibile da qualche giorno su tutte le piattaforme digitali, in pochissimo tempo è diventato molto cool in rete, la sua forza sta nell’essere decisamente accattivante e tipicamente estivo, un inno all’amore e alla positività dopo il periodo del lockdown.

Summer Breeze è il primo estratto del nuovo album della cantante e autrice pugliese, in uscita il prossimo dicembre, in cui duetta con il cantautore canadese Nathan Jay. «È un brano un po’ “leggerino” rispetto all’album – commenta Cataldi -, perché durante la quarantena noi musicisti non vedevamo più il futuro, quindi abbiamo cominciato a curarci tra noi l’anima facendo amicizie. Ho avuto così l’occasione di conoscere un chitarrista e arrangiatore americano e il canadese Joy, con i quali ho realizzato questo brano proprio mentre eravamo chiusi in casa, in cui si parla appunto dell’atmosfera estiva, di ricordi belli e divertimento».

La voce di Cataldi è uno strumento poliedrico nel quale convivono diversi stili vocali e tecniche. Una interprete e compositrice che mescola indifferente generi musicali diversi pop, folk, musical, black, funky, rock, dance, blues, soul, jazz, gospel sino alle romanze pop-liriche. «Con il prossimo album – prosegue Cataldi -, oltre ad essere considerata una interprete, vorrei che si pensasse a me anche come autrice, cosa che ho fatto in maniera intensa per tutti questi anni per diverse e note colleghe. L’album sarà meno sinfonico e più orientato verso pop, ma ci saranno comunque componenti della black music».

Cataldi, che ha studiato e si è diplomata al Conservatorio Paisiello di Taranto, con il suo trasferimento a Milano, inizia importanti collaborazioni come nel caso della Walt Disney America, che la sceglie come voce leader nella versione italiana del film di animazione Mulan, mentre la Warner Italia la coinvolge in progetti cinematografici.

Lavora in diversi show televisivi, Rai e Mediaset, e collabora come vocal coach per diversi importanti musical, tra i quali Sister Act. Nel 2015 viene pubblicato l’album The Power of Passion, registrato con la Budapest Scoring Symphonic Orchestra. Con questo nuovo lavoro, quindi, per Cataldi inizia un nuovo corso artistico che guarda sì alla sua straordinaria voce ma, soprattutto, alle sue qualità compositive che speriamo presto possa mostrare nella sua città d’origine. «Scendo almeno una volta l’anno – conclude -, il mio rapporto con Taranto è carnale».