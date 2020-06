«Ho guardato un'altra»: l'amore a distanza nel nuovo singolo di Mecna

È uscito oggi «Ho Guardato Un'Altra», nuovo singolo del rapper Mecna, pugliese d'origine, ma una delle voci più importanti della scena di tutto il paese, sempre capace di raccontarsi in modo intimo e personale. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records (Universal Music Italia), e Mecna torna a collaborare con Iamseife, uno dei suoi producer storici.

Al centro della canzone una storia d'amore vissuta a distanza, raccontata attraverso uno stile e una scrittura ormai consolidati: immagini nitide e scorci di quotidianità che con realismo e semplicità aiutano l’ascoltatore ad immedesimarsi nelle parole di Mecna. Le liriche sono accompagnate da una produzione sofisticata, con chiari riferimenti alle atmosfere scure e ruvide della scena elettronica UK.

Rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana, nel gennaio 2015 è uscito il secondo album di Mecna, “Laska” (Macro Beats/Universal Music), che lo consacra definitivamente e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI. Nel gennaio 2017 esce “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment), a giugno 2018 “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.