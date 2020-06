Dalla Basilicata la Krikka Reggae è ripartita in “Confusione”

Si intitola “Confusione” il nuovo singolo della Krikka Reggae, storica formazione lucana di Bernalda che, nell’occasione, è tornata a collaborare con un altro team musicale di successo come i “Sud Sound System”.

«La confusione – sostengono i musicisti ionici – è il sentimento protagonista di questa pandemia: ci siamo ritrovati spesso vittime della tv, dei social, di fake news che aggiungevano paura e angoscia ad una già difficile situazione emotiva. Durante la quarantena il digitale ci ha salvati, è vero, ma ha anche mostrato tutte le nostre debolezze e dipendenze».

L’obiettivo, della Krikka Reggae, rimane quello di far incontrare diversi stili musicali, che si aprono alla contaminazione tra le radici del loro sound e le influenze più attuali. Il disco è stato registrato e prodotto a Matera, nel “Red Bull Studio Mobile”, da Andrea “Sollo” Sologni, mixato da Ricky Rinaldi all’“Ohm Guru Studio” di Bologna, con il mastering di Giovanni Versari a “La Maestà Studio”.

«Le nostre canzoni nascono da discussioni e dibattiti in sala prove – raccontano i Krikka –. Su quello che stiamo vivendo, che accade attorno a noi, nella nostra regione e non solo. I brani scaturiscono da un’esigenza comunicativa. Con i Sud Sound System abbiamo un rapporto fraterno, che va oltre la musica: collaboriamo da tantissimi anni. Ci siamo trovati ad ascoltare l’idea del pezzo nel loro studio a San Donato di Lecce e, senza nemmeno accorgercene, abbiamo iniziato a lavorarci a più mani, scrivendo una parte del ritornello. È così che è nata “Confusione”».

La Krikka Reggae è una delle band più influenti della scena artistica dell’Italia meridionale. Il gruppo si è cpstituito nell’estate del 2001 in Basilicata. Tra i suoi elementi distintivi l’uso del dialetto bernaldese rielaborato con la musica giamaicana. Il 2004 è l’anno della consacrazione: la Krikka Reggae vince l’Italian Reggae Contest, al “Rototom Sunsplash”, il più importante festival europeo di genere, come migliore gruppo reggae emergente italiano. Qualche mese più tardi si afferma ad “Arezzo Wave” e il primo album “Da mo s’aval” (adesso si fa sul serio). Nel 2007, dalla collaborazione con Roy Paci nasce il disco “Na soluzion”.

Quindi il videoclip “Na storia”. Poi le presenze sulle Tv nazionali, a festival internazionali e nel film di Rocco Papaleo “Basilicata Coast to coast”. Dopo il cd “Liberati”, nel 2012 arriva “Lukania”, brano diventato un vero inno per la regione. Quindi il singolo “Crisi”. Il 2015 si apre con dei cambiamenti nella formazione, con due new entry: al basso Enzo “Sceriffo” Russo e alla chitarra Matteo “Ciuffo” Dibiase, al posto degli storici membri Enzo Rubino e Biasino, che si prendono una pausa. L’apoteosi nel 2016 col grande concerto nel Parco del Castello di Matera, dove la Krikka festeggia i 15 anni di attività. Mentre ogni anno, a Metaponto, nel Castello Torremare, l’associazione culturale omonima, propone la storica “Meridional Reggae Reunion” all’interno della rassegna musicale “Metaponto Beach Festival”.