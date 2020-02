«Ctrl+Alt+Canc», lo show tra elettronica e video-mapping arriva all'AncheCinema di Bari

L'AncheCinema di Bari, sabato 29 febbraio dalle 23.30 ospiterà “CTRL ALT CANC”, un live show di luci e musica. Il gruppo di artisti è composto dai musicisti Massi Frateschi e Claudio Cotugno, Nicola Pavone e Azzurra Baste invece, si occuperanno dei contenuti visual e del video-mapping.

Il concept dell'intero Live gira attorno al significato del command per il computer Ctrl-Alt-Canc, che stabilisce la chiusura forzata di qualunque programma. Per gli artisti questo rappresenta un atto volontario dell'essere umano nell'obbligare un

sistema a fermarsi, a resettarsi e chiudersi, con lo scopo di prendere nelle proprie mani il controllo del sistema stesso. In una forte visione vaporwave gli artisti si esprimono con un live ricco di linee, colori, figure geometriche e sound metallici. La performance proietta lo spettatore in una totale immersione composta da luci e proiezioni accompagnate da musica elettronica live, una linea narrativa dove le parole sono assenti, ma il compito di dar voce alle immagini questa volta spetta alla

musica.

Prima e dopo il live show, la serata sarà rispettivamente aperta e chiusa dai dj baresi Franco Fonato e Dona Basile che si esibiranno in dj set di musica elettronica. L’ingresso è di 5€ al botteghino, previa registrazione all’evento a questo link