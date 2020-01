Dal Salento a Sanremo: Cristiana Verardo nella città dei fiori per due appuntamenti

Dopo la recente vittoria della 15esima edizione del prestigioso "Premio Bianca D'Aponte" e la pubblicazione del nuovo singolo "Ti ho portato il mare", la cantautrice salentina Cristiana Verardo sarà ospite di Attico Monina, il contenitore musicale ideato e condotto dal noto giornalista Michele Monina, in onda direttamente da Sanremo durante le giornate del 70esimo Festival della Canzone Italiana.

Nell'ambito del provocatorio Festivalino di Anatomia Femminile, la Verardo - insieme ad altre giovani e talentuose cantautrici italiane - interverrà e si esibirà nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5 febbraio.

La Verardo sarà inoltre ospite nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio della rassegna "Sa(n)remo Senza Confini" organizzata dalla prestigiosa rivista L'Isola che non c'era presso la sede del Club Tenco.

Cristiana Verardo, classe ’90, è una cantautrice salentina. Consegue la laurea in Canto Jazz presso il Conservatorio N. Rota di Monopoli nel luglio 2014 e nel 2017 quella in Musica Jazz. Partecipa a numerosi concorsi e festival tra cui il “Premio Poggio Bustone”, “Musica contro le mafie” e “Botteghe D’autore” classificandosi vincitrice o posizionandosi ai primi posti. Ad ottobre 2019 conquista il prestigioso "Premio Bianca d'Aponte".

A maggio 2017 esce il suo disco d’esordio “La mia voce”, pubblicato da Workin’ Label per la distribuzione di I.R.D. Attualmente è impegnata nella realizzazione del prossimo album che uscirà nel 2020.