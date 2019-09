SquadDrone, Jo Penta, Elisa Termite: le novità musicali pugliesi

È tempo di novità musicali in Puglia: ecco tre nomi tra i più interessanti in circolazione. Il duo rap pugliese SQUADdRONE ha pubblicato King Size, secondo singolo, il cui video si può vedere a questo link. Il brano, pubblicato per l'etichetta Top Records, è pensato in maniera semplice ma di impatto; il ritornello strizza l'occhio al mood già perseguito del brano precedente 'Easyj3t' dove il catching è stato l'elemento fondamentale della struttura. 'King Size' ha preso forma tra le mura del NoFace lo studio di Roma di Achille Lauro.

Invece il cantante barese Jo Penta, dopo l'esperienza a The Voice of Italy, dove arrivò tra i semifinalisti, ha pubblicato il singolo d'esordio Notte d'agosto (video visibile a questo link). Il brano, prodotto dall'etichetta Alba Agency di Danilo Granata e Tempoxso, scritto da Giuseppe Citarelli e Andrea Sandri, racconta di amori, amicizie, coraggio e speranza. Sin da piccolo Jo Penta si appassiona di musica, ascoltando qualsiasi genere musicale, in particolare il soul e il pop. Paolo Nutini è tra i suoi artisti preferiti. 'Notte d'agosto' nasce da un'unione di un gruppo di otto amici con vite diverse ma molto legati tra loro, amici che si vogliono bene e sognano un qualcosa di grande insieme, in una notte d'agosto.

Infine la pugliese Elisa Termite è arrivata in radio e nei digital store con il primo singolo, Trasparente (link per il video). Il termine "trasparente" ha doppia valenza: a volte può indicare apertura e comunicabilità, altre volte è sinonimo di chiusura e incomunicabilità, della quale Elisa ha voluto trattare nel brano. A tal proposito è sembrato doveroso fare un breve accenno al cattivo uso dei cellulari, che comporta maggiori difficoltà nel relazionarsi, implicando la quasi totale trasparenza dell'individuo. Elisa Termite,17 anni, vive a Massafra, nel Tarantino e inizia a prendere lezioni di canto a soli quattro anni. Con l'inizio dell'età scolastica si approccia anche allo studio del pianoforte e alla danza. Sempre in giovane età, dopo diverse selezioni nazionali, entra a far parte del coro Baby Voice diretto dalla Vocal Coach Sabrina Ceccarelli per le sigle del Festival di Castrocaro su Rai 1. Frequenta il liceo Classico D. Deruggieri e gli studi musicali al conservatorio G. Paisiello di Taranto.