Spaccio a conduzione familiare a Taranto: arrestati un uomo e una donna

Finiscono in manette due pusher, una donna di 46 anni e un uomo di 33, entrambi di Taranto e con precedenti penali alle spalle, dopo un'operazione di polizia. Gli agenti hanno scoperto un andirivieni anomalo di tossicodipendenti da uno stabile di via Capecelatro. Dopo giorni di appostamenti, una sera intorno alle 22.30 hanno deciso di intervenire: la porta dell'appartamento era socchiusa, e dentro i due erano seduti su un divano a confezionare le dosi di stupefacente. Poco distante da loro, su

una sedia, un bilancino di precisione e un sacchetto di plastica contenente circa 20 grammi di cocaina e 2 dosi di eroina.

Trovato anche un altro sacchetto contenente circa 25 grammi di eroina e la somma di 160 euro in banconote di diverso taglio. I due sono stati arrestati.