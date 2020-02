«Non siamo solo la città dell'ex Ilva»: a Taranto le sardine pugliesi, presente anche Mattia Santori

Tappa a Taranto della staffetta nazionale delle Sardine nelle regioni chiamate al voto, in arrivo da Napoli e guardando alla serata a Squinzano (Lecce), in concomitanza con la manifestazione del leader della Lega Matteo Salvini alla Cooperativa Squinzanese Oleificio Sociale.

A Taranto le Sardine pugliesi, campane e lucane, presente Mattia Santori, hanno incontrato alla Discesa Vasto, nella città vecchia, una delegazione di operai della Whirlpool e dell’ex Ilva, con pescatori e abitanti del borgo antico, un 'abbraccio' segnato anche da uno scambio di magliette. Due realtà del Sud che rappresentano un nodo politico ancora irrisolto in termini di sviluppo, ma che sono «anche - è stato spiegato - luogo di speranza per il cambiamento del Paese». Durante l’iniziativa è giunto un peschereccio che ha consegnato ai partecipanti reti per la pesca «con lo scopo di mettere insieme tutti i pezzi di un’Italia scollata». E ragazzi della Città vecchia di Taranto hanno letto una lettera, poi consegnata a Santori, senza chiedere nulla in particolare, in cui esortano: «Guardateci, non siamo solamente la città dell’ex Ilva», foglio in una scatola dal volto di pesce che contiene idealmente i loro talenti.

La staffetta delle sardine segue dunque le stesse tappe di Matteo Salvini, atteso però nel pomeriggio a Taranto, per una visita al Comando provinciale dei carabinieri e una convention in un un hotel cittadino, mentre in serata parteciperà alla grande manifestazione della Lega a Squinzano. Per le Sardine, a Squinzano l’appuntamento è alle 20 in piazza Plebiscito.

«Questi due mesi per noi sono stati parte di un esperimento, che ha funzionato in Emilia-Romagna, adesso bisognerà capire se può essere riprodotto in Puglia, Liguria, in tutte le regioni che vanno al voto e in quelle che non vanno al voto». Lo ha detto Mattia Santori, uno dei leader delle Sardine, a Taranto per la prima tappa pugliese (la seconda stasera a Squinzano, Lecce) della staffetta nazionale di 'Tina la Sardina gigantè, striscione poi preso in consegna proprio dagli esponenti leccesi.

«A un sindacato non gli chiedi se è di destra o di sinistra - ha spiegato Santori parlando del posizionamento delle Sardine - ma gli chiedi di proteggere i lavoratori. Io posso essere di sinistra, qualcun altro di destra o di centro ma non è importante».

Riferendosi all’incontro con i ministri Peppe Provenzano e Francesco Boccia, Santori ha poi precisato di aver avuto un confronto con «ministri della Repubblica, non abbiamo incontrato esponenti del Pd - ha detto -. Con Conte, stiamo aspettando che ci comunichi se ci vuole incontrare e quando ci vuole incontrare. Noi abbiamo scritto una lettera, ci hanno risposto attraverso le segreterie e ora stiamo aspettando».

«Sul piano per il Sud - ha proseguito - il giudizio è positivo perché intanto si parte da un piano accurato, analitico, ma i fondi che ci sono sopra, come ha ammesso lo stesso Provenzano, sono molto inferiori a quelli che dovrebbero esserci».

Alla domanda di un cronista sul siderurgico ex Ilva, Santori ha detto che «non siamo qui per dire se va chiusa l’Ilva o va lasciata aperta. Io sono venuto per conoscere delle persone», ha aggiunto, «per incontrare le sardine pugliesi».

(foto Todaro)