Taranto, 34kg di fuochi d'artificio pericolosi: maxisequestro in 2 operazioni

La polizia di Taranto ha arrestato un 34enne del posto per spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di materiale esplodente. i poliziotti hanno trovato nella sua abitazione 500 petardi senza etichetta, per un peso complessivo di 12 kg, due panetti e dosi di hashish (220 grammi), un centinaio di euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Sempre nella giornata di ieri la polizia ha denunciato un 36enne tarantino per possesso illegale di materiale esplodente, perché gli agenti hanno trovato e sequestrato oltre 22kg di fuochi di vario tipo, tra petardi e batterie, e 8 manufatti artigianali. Il materiale era custodito in luoghi non idonei alla conservazione, in alcuni casi molto pericolosi.