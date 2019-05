«Tempo scaduto, basta morti e ricatti»: Taranto sfila per l'ambiente

Sventolano bandiere di colore nero con la scritta bianca «Ilva is killer» e cantano il motivo «Che sarà, che sarà della mia terra chi lo sa? Prima Riva, poi lo Stato e adesso c'è Mittal: ora basta andate via da sta città». Sono cittadini e attivisti di comitati e movimenti che si sono radunati al rione Tamburi di Taranto per la manifestazione dal titolo «Noi vogliamo vivere», con partenza da piazza Gesù Divin Lavoratore per raggiungere i cancelli dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal (ex Ilva).

Invocano la chiusura dell’Acciaieria, la bonifica con il reimpiego degli operai e la riconversione economica del territorio. I promotori sono giovani che nelle scorse settimane hanno promosso assemblee in diversi quartieri, nel tentativo di unire le associazioni da anni in lotta contro il Siderurgico. All’iniziativa di oggi hanno aderito movimenti che lottano contro le grandi opere come i No Tap, i No Tav, No Muos, No Triv, ma anche Fridays For Future e Climate Strike.

Piove e c'è vento, ma nonostante l'inclemenza del tempo sono già diverse centinaia le persone che partecipano alla marcia ambientalista dal rione Tamburi di Taranto verso l’ex Ilva. La manifestazione, dal titolo «Noi vogliamo vivere», è stata organizzata da cittadini, associazioni e movimenti. «Questa - ha detto uno dei giovani del gruppo 'Ancora Vivì - è una giornata in cui le lotte si intersecano, le comunità in lotta decidono di stare l’una accanto all’altra per cambiare questo sistema che cerca in tutti i modi di sfruttare i territori e le persone. Il nostro obiettivo è che questo 4 maggio possa essere l’inizio di un grande percorso di lotta».



In testa al corteo i manifestanti mostrano lo striscione "Tempo scaduto: cambiamo Taranto». E poi altri: «Per lo Stato ammazzare i nostri figli non è reato, «Da Cosenza a Taranto basta morti e ricatti», «I bambini di Taranto vogliono vivere». Ci sono anche i genitori di bambini e ragazzi morti per malattie che ritengono connesse all’inquinamento. «Pretendiamo giustizia sociale - ha aggiunto un altro attivista - non solo per Taranto ma per tutti i territori che vengono massacrati quotidianamente e questo è il nostro benvenuto. Un benvenuto di lotta ai compagni. Insieme sfidiamo le sorti del destino, insieme decidiamo sulle nostre vite e riprendiamoci ciò che ci è stato sottratto».



Al corteo partecipa anche un lavoratore dell’ex Ilva. «Sono un operaio del Siderurgico - dice - e ho scelto di partecipare alla manifestazione per i miei figli, per i figli di tutte le generazioni che verranno. In fabbrica non cambia niente, si lavora in condizioni difficili, manca la sicurezza, si va allo sbaraglio». «Molte volte - ha osservato il lavoratore - l'operaio è costretto a subire certe situazioni perchè non può tirarsi indietro. Quello che accade è sotto gli occhi di tutti. Gli impianti sono fatiscenti. Piove dentro, non c'è niente da risanare, la fabbrica va chiusa e basta». Una mamma, Celeste Fortunato, rappresentante del movimento «Tamburi Combattenti», ha raccontato di come «ragazzi e ragazze siano costretti ad andare via per lavorare. Qui le nostre vite sono sospese. Abbiamo dovuto subire la chiusura delle scuole, chiediamo soluzioni che tutelino salute e lavoro. La visita di Di Maio e di altri quattro ministri del 24 aprile scorso per il Tavolo del Contratto istituzionale di sviluppo - ha sottolineato la cittadina - non è stata ben voluta perchè i Cinque Stelle hanno tradito le promesse».

