Comando Reazione rapida Nato in Italia, alla guida arriva un generale salentino

Un generale salentino alla guida del corpo d'Armata di Reazione rapida della Nato in Italia. Il prestigioso incarico è stato assegnato al leccese Guglielmo Luigi Maglietta che si è insediato a Milano. Vastissima l'esperienza operativa all'estero dell'alto ufficiale. Spiccano gli impieghi nelle missioni nei Balcani, in Iraq, in Libano, fino al Kosovo dove ha diretto il comando Nato. Tanti i riconoscimenti e le decorazioni ottenute sul campo: ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, Croce d’argento al merito dell’Esercito, medaglia Mauriziana al merito dei 10 lustri di carriera militare, medaglia di bronzo al merito della Croce rossa, medaglia d’oro al merito di lungo comando, Croce d’oro con stelletta per anzianità di servizio, Nato “Meritorious service medal”, medaglia per la partecipazione in operazioni militari internazionali della Repubblica d’Estonia, medaglia d’argento della difesa nazionale della Repubblica di Francia, cavaliere dell’Ordine nazionale del Cedro della Repubblica Libanese, medaglia “Fraternity of arms” della Repubblica di Moldavia, Croce di San Giorgio di prima classe della Repubblica del Portogallo, medaglia per il contributo al sistema di difesa della Repubblica di Serbia, medaglia per la Cooperazione multinazionale di I grado della Repubblica di Slovenia, medaglia “Honours for the alliance” della Repubblica di Ungheria, “Legion of merit” degli Stati uniti d’America, Croce commemorativa per le Missioni militari di pace, Croce commemorativa operazione “Pellicano” in Albania, Croce commemorativa per la Missione militare di pace in Kosovo, medaglia commemorativa della NATO - operazione “Joint guardian” in Kosovo, United nations peacekeeping medal as member of the United nations interim force in Lebanon.

Il corpo d’Armata di Reazione rapida dell'alleanza atlantica in Italia è una realtà capace di pianificare ed eseguire operazioni militari ad alta intensità come le Cro (Crisis response operations). Si tratta di una organizzazione pronta e capace di supportare le politiche Natoper il contrasto alle crisi e la promozione della stabilità internazionale. Innovazione, proiettabilità e adattabilità sono, infatti, alcuni tra i principi fondamentali per questo comando multinazionale dalla sua costituzione, nel 2001, ha avuto modo di testare il proprio livello di efficienza operativa attraverso l’impiego in Afghanistan nel 2005, nel 2009 e nel 2013 operando all’interno del comando Isaf a Kabul. Nrdc-Ita ha, inoltre, partecipato più volte con il proprio personale ad alimentare la Nato Response force, complesso di forze dell’Alleanza che garantiscono una capacità di risposta rapida alle crisi in qualsiasi parte del mondo ed in una vasta gamma di operazioni.

A presenziare la cerimonia il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Salvatore Farina, anch’egli pugliese e numerose autorità militari e civili tra cui il comandante del comando delle Forze terrestri della Nato (Landcom), generale John C. Thomson (Usa), il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il prefetto del capoluogo lombardo, Renato Saccone.

Presenti anche i rappresentanti diplomatici dei paesi alleati contributori di NRDC-ITA e i presidenti delle associazioni d’arma.