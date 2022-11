Potenza, l'autotreno va a fuoco sul raccordo dell'autostrada

POTENZA - L'autotreno va a fuoco con tutte le vetture sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano. I vigili del fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21, al km 35.

I pompieri hanno trovato il mezzo completamente avvolto dalle fiamme. Fortunatamente l'autotrasportatore, resosi conto del propagarsi delle fiamme, si è subito messo al riparo, ma i danni sono ingenti. Oltre all'autotreno sono andate completamente distrutte anche le macchine che trasportava.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme con l'ausilio di un'autopompa, un fuoristrada, due autobotti ed un carro schiuma per un totale di dodici unità. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per alcune ore e il raccordo autostradale è rimasto chiuso solo il tempo necessario alle operazioni di spegnimento.

Sul posto anche la polizia stradale, i carabinieri e operai dell'Anas.